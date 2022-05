F1 su TV8, programma GP Spagna 2022: orari gratis e in chiaro, programma dirette (Di giovedì 19 maggio 2022) La Formula Uno torna in Europa ed è prossima ad affrontare due appuntamenti classici uno dopo l’altro. Il sesto Gran Premio della stagione si terrà in Spagna, contesto ben conosciuto da parte di piloti e team. In un’epoca in cui lo sviluppo delle monoposto è sempre più affidato al simulatore, l’autodromo del Montmelò è uno dei pochi in cui vengono ancora effettuati test reali in pista. Non a caso le monoposto 2022 hanno percorso i primi giri proprio in Catalogna, ormai tre mesi orsono. C’è grande attesa soprattutto attorno alla Ferrari, chiamata al riscatto dopo aver incassato due sconfitte consecutive. Alla disfatta di Imola ha fatto seguito una battuta d’arresto meno dolorosa e pesante in quel di Miami. Cionondimeno, la leadership nelle classifiche iridate si è ridotta notevolmente. Nel Mondiale piloti Charles Leclerc è sempre al comando, ma ora Max ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 maggio 2022) La Formula Uno torna in Europa ed è prossima ad affrontare due appuntamenti classici uno dopo l’altro. Il sesto Gran Premio della stagione si terrà in, contesto ben conosciuto da parte di piloti e team. In un’epoca in cui lo sviluppo delle monoposto è sempre più affidato al simulatore, l’autodromo del Montmelò è uno dei pochi in cui vengono ancora effettuati test reali in pista. Non a caso le monopostohanno percorso i primi giri proprio in Catalogna, ormai tre mesi orsono. C’è grande attesa soprattutto attorno alla Ferrari, chiamata al riscatto dopo aver incassato due sconfitte consecutive. Alla disfatta di Imola ha fatto seguito una battuta d’arresto meno dolorosa e pesante in quel di Miami. Cionondimeno, la leadership nelle classifiche iridate si è ridotta notevolmente. Nel Mondiale piloti Charles Leclerc è sempre al comando, ma ora Max ...

