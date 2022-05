F1 | Gp Spagna | Kubica in pista nelle Fp1 sull’Alfa di Guanyu Zhou

(Di giovedì 19 maggio 2022) Robertscenderà inprime prove del Gp di, “per avere un riscontro tecnico per lo sviluppo della monoposto, grazie alla grande esperienza di Robert”, dicono dall’Alfa Romeo. Il polacco guiderà la C42 del cineseFp1 del GP, dopo i test a Imola qualche settimana fa con le Pirelli per il 2023.è pilota di riserva del team italo-svizzero, e aveva già girato a Barcellona per i test invernali. SportFace.

P300it : F1 | GP Spagna 2022: Jüri Vips, Nyck de Vries e Robert Kubica parteciperanno alla FP1 del venerdì ? di Federico Be… - Italiaracing : Juri Vips sulla Red Bull e Robert Kubica sull'Alfa Romeo: altri due tester nella FP1 in Spagna #F1 #SpanishGP… - Gazzetta_it : F1 GP Spagna, Robert Kubica nelle FP1 con l'Alfa Romeo - Formula1WM : UFFICIALE - #AlfaRomeo, #Kubica al volante della C42 in Spagna: l’annuncio -

...mossa del team di Grove non sarà l'unica in vista delle PL1 valevoli per il Gran Premio di. ...La prima farà affidamento all'esperienza della sua terza guida che risponde al nome di Robert...Il pilota di riserva del team Alfa Romeo Orlen, Robert, prenderà parte al primo turno di prove libere del Gran Premio di Barcellona, in programma domani pomeriggio alle 14:00. Il polacco , che già aveva testato la nuova vettura nei test pre - ... F1 GP Spagna, Robert Kubica nelle FP1 con l'Alfa Romeo Federico Benedusi | Il Gran Premio di Spagna di F1 vedrà tre avvicendamenti di sedile per quanto riguarda la FP1 del venerdì. Da quest'anno ogni squadra sarà ...Robert Kubica sull'Alfa Romeo C42 del cinese Guanyu Zhou per le FP1 di Formula 1 sul circuito di Montmelò sede del GP Spagna ...