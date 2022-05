Eutanasia – Pro Vita Famiglia: Stato non uccida ma dia cure (Di giovedì 19 maggio 2022) – «Il caso delle Marche è l’ennesima conseguenza di una sentenza scellerata della Corte Costituzionale, che – nel 2019 – ha aperto le porte al suicidio assistito come via più “facile”, per di più con una forte e ingiustificata componente soggettiva, per risolvere il problema delle sofferenze delle persone malate, fragili o anziane! Non entriamo nel merito del dramma del signor Ridolfi, ma questa ennesima decisione del Comitato Etico della Regione Marche è un drammatico campanello d’allarme per il Paese. «Uno Stato civile non può uccidere, non può eliminare chi soffre trattandolo come uno scarto. Una Politica degna di questo nome deve fare di tutto per incentivare e far progredire le cure palliative e l’accesso ad esse, affinché chi soffre possa lenire il proprio dolore e cercare di eliminare le proprie sofferenze e non, al contrario, chiedere di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) – «Il caso delle Marche è l’ennesima conseguenza di una sentenza scellerata della Corte Costituzionale, che – nel 2019 – ha aperto le porte al suicidio assistito come via più “facile”, per di più con una forte e ingiustificata componente soggettiva, per risolvere il problema delle sofferenze delle persone malate, fragili o anziane! Non entriamo nel merito del dramma del signor Ridolfi, ma questa ennesima decisione del Comitato Etico della Regione Marche è un drammatico campanello d’allarme per il Paese. «Unocivile non può uccidere, non può eliminare chi soffre trattandolo come uno scarto. Una Politica degna di questo nome deve fare di tutto per incentivare e far progredire lepalliative e l’accesso ad esse, affinché chi soffre possa lenire il proprio dolore e cercare di eliminare le proprie sofferenze e non, al contrario, chiedere di ...

