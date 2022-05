Eurovision | Laura Pausini positiva al Covid | «C’era qualcosa che non andava»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 maggio 2022) Inglese, spagnolo e italiano. Con una serie di story pubblicate su Instagram e dedicate ai suoi fan in tutto il mondo,ha comunicato ai suoi follower di essereal Coronavirus. La cantante ha condotto l’ultima edizione dell’Song Contest, andata in scena dal 10 al 14 maggio a Torino. Durante la finale si era assentata per circa 20 minuti, allora sembrava avesse avuto un calo di pressione: «Ebbene sì,che non. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essereale per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare». La cantante ha spiegato anche che dovrà rinunciare a una data già ...