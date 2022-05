Europei Under 17 2022: l’Italia rialza la testa e batte Israele, decisivo un gol di Esposito (Di giovedì 19 maggio 2022) l’Italia rialza la testa dopo la sconfitta all’esordio contro la Germania e batte Israele nel secondo impegno del girone agli Europei Under 17 2022. Gli azzurrini di Bernardo Corradi soffrono nel primo tempo ma nella ripresa collezionano occasioni fino a sbloccarla nel finale, forse anche in modo un po’ insperato, grazie a Pio Esposito. A questo punto le sorti dell’U17 sono legate al prossimo impegno contro il Lussemburgo. In apertura convincono di più i nostri avversari e per due volte nel giro di tre minuti Magro è costretto a usare i guantoni su Yusupove. Zoabi va al tiro due volte, nel primo caso palla fuori, nella seconda occasione ancora Magro deve dirgli di no, a quel punto dopo un brutto quarto d’ora gli azzurrini cominciano ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022)ladopo la sconfitta all’esordio contro la Germania enel secondo impegno del girone agli17. Gli azzurrini di Bernardo Corradi soffrono nel primo tempo ma nella ripresa collezionano occasioni fino a sbloccarla nel finale, forse anche in modo un po’ insperato, grazie a Pio. A questo punto le sorti dell’U17 sono legate al prossimo impegno contro il Lussemburgo. In apertura convincono di più i nostri avversari e per due volte nel giro di tre minuti Magro è costretto a usare i guantoni su Yusupove. Zoabi va al tiro due volte, nel primo caso palla fuori, nella seconda occasione ancora Magro deve dirgli di no, a quel punto dopo un brutto quarto d’ora gli azzurrini cominciano ...

