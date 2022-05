Esami di maturità senza mascherina? Dagli esperti arriva l'ok: 'Per i ragazzi ormai indossarla è un disagio' (Di giovedì 19 maggio 2022) Le mascherine saranno ancora obbligatorie a scuola per gli studenti anche agli Esami di maturità? Cresce il consenso alla revoca dell'obbligo della mascherina a scuola , in vista degli ultimi giorni ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) Le mascherine saranno ancora obbligatorie a scuola per gli studenti anche aglidi? Cresce il consenso alla revoca dell'obbligo dellaa scuola , in vista degli ultimi giorni ...

rotovisor : @barbarajerkov Infatti non volevano gli esami scritti alla maturità. Non sanno leggere, figuriamoci scrivere. - CabiriaMinerva : @vore_yibo @pidgetminie A parte che io in quarta liceo avevo gli esami di maturità le ultime 2 settimane, quindi fa… - teoreda80 : @Carondemonio71 Di grazia, ci sa dire anche quali esami dovremmo fare? Così è troppo generico... Esami del sangue?… - MisantropoDiss1 : @DonbassItalia L'ultima gita prima degli esami di maturità ??????