‘Esame farsa’ di Suarez | sette condanne | c’è un’esaminatrice del Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Si è conclusa con alcunela parte dell’inchiesta partita a Monza nelmbre 2021 riguardo l’esame ‘del calciatore uruguaiano Luische sostenne un esame di lingua italiana di livello B1 all’Università per stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana ed essere tesserato come giocatore comunitario dalla Juventus. Come riporta ‘Il Giorno’ per nove imputati a vario titolo di corruzione e falso ideologico la Procura di Monza aveva chiesto fino a 6 anni di condanna nel processo in abbreviato e il gup ha emessoe due assoluzioni. I fatti contestati risalgono al periodo luglio-novembre 2018, quando furono organizzate tre prove di esame nella sede di una coop di Seregno (Monza-Brianza). Come scrive il ...