Ergastolo per Vadim Shishimarin: la richiesta dei pm per il soldato accusato di crimini di guerra (Di giovedì 19 maggio 2022) Il primo processo per crimini di guerra contro un soldato russo è andato in scena a Kiev, con l'imputato Vadim Shishimarin che ha ammesso la sua colpevolezza. Dopo aver ascoltato la sua ammissione di ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 maggio 2022) Il primo processo perdicontro unrusso è andato in scena a Kiev, con l'imputatoche ha ammesso la sua colpevolezza. Dopo aver ascoltato la sua ammissione di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Vadim Shishimarin, il soldato russo di 21 anni sotto proces… - SkyTG24 : La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Vadim #Shishimarin, il soldato russo di 21 anni sotto processo per cr… - enpaonlus : Chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi, le associazioni: «Siano rinviati a giudizio anche per le violenze sugli… - Parpiglia : RT @SkyTG24: La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Vadim #Shishimarin, il soldato russo di 21 anni sotto processo per crimini di gu… - carloarbini51 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Vadim Shishimarin, il soldato russo di 21 anni sotto processo per… -