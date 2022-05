Advertising

ItaliaStartUp_ : Elpis, la startup lancia uno sportello online per microcredito sociale - Corriere Fiorentino - bizcommunityit : Elpis, la startup lancia uno sportello online per microcredito sociale #startup -

LA NAZIONE

ha già aperto due sportelli fisici accolti nelle sedi Acli provinciali di Firenze - in viale Belfiore 41 e in piazza Cestello 3 - ma è ora al lavoro per l'attivazione disportello digitale ...ha già aperto due sportelli fisici nelle sedi Acli provinciali di Firenze - in viale Belfiore 41 e in piazza Cestello 3 - ma è ora al lavoro per l'attivazione disportello digitale ... Elpis, uno sportello online per il microcredito sociale Progetto di cinque enti provinciali, tra cui Acli e Caritas a sostegno di neet, donne, start up, enti no profit e cooperative ...Al servizio delle aziende e dei cittadini per consulenze nel campo del microcredito sociale e della finanza straordinaria.