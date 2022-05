Eleonora Daniele, il dramma in diretta: “Aveva solo 4 anni” | Il lutto è pesantissimo (Di giovedì 19 maggio 2022) Eleonora Daniele si è lasciata andare di fronte alle telecamere di ‘Storie Italiane’ questo Giovedì mattina, raccontando una tragedia immensa, che le ha causato un dolore profondo. Questa mattina di Giovedì 19 Maggio, come di consueto è andato in onda ‘Storie Italiane’, condotto da Eleonora Daniele. Quella di oggi è stata una puntata particolare: la conduttrice si è infatti rivolta ai suoi telespettatori e ha deciso di raccontare un’episodio terribile. Tantissimi i telespettatori che sono rimasti scossi dalle parole della Daniele, del tutto inaspettate. Ancora più improvvise sono state le sue lacrime, che la conduttrice del programma non è riuscita a contenere, lasciandosi andare alle lacrime per un’immensa tragedia che l’ha profondamente colpita. Già qualche giorno fa era successo un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 19 maggio 2022)si è lasciata andare di fronte alle telecamere di ‘Storie Italiane’ questo Giovedì mattina, raccontando una tragedia immensa, che le ha causato un dolore profondo. Questa mattina di Giovedì 19 Maggio, come di consueto è andato in onda ‘Storie Italiane’, condotto da. Quella di oggi è stata una puntata particolare: la conduttrice si è infatti rivolta ai suoi telespettatori e ha deciso di raccontare un’episodio terribile. Tantissimi i telespettatori che sono rimasti scossi dalle parole della, del tutto inaspettate. Ancora più improvvise sono state le sue lacrime, che la conduttrice del programma non è riuscita a contenere, lasciandosi andare alle lacrime per un’immensa tragedia che l’ha profondamente colpita. Già qualche giorno fa era successo un ...

Advertising

ProssimiC : Comunque se vai in promozione da Eleonora Daniele sai benissimo che non ti intervisterà Corrado Augias, quindi la l… - Alessan77409452 : @SirDistruggere Programmi come quello di Eleonora Daniele su rai 1 al mattino sono indecenti, indecenti anche i pre… - SMarkispitti : Un plauso al sindaco dell acquila che ha saputo zittire la solita Eleonora Daniele che parla senza sapere #storieitaliane - archivesmmm : eleonora daniele guarda incredibile commossa - ParliamoDiNews : Eleonora Daniele sotto accusa | `Come fate a non saperlo?!`: gaffe gigantesca in diretta #eleonora #daniele #accusa… -