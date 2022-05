Eleonora Cecere contro la famiglia di Belen Rodriguez sono dei miracolati

Leggi su gossivip.myblog

(Di giovedì 19 maggio 2022)si scagliai familiari di. La showgirl non ha avuto grande fortuna nel mondo dello spettacolo e ritiene che in televisione non ci sia meritocrazia.è contraria in merito alla partecipazione nei reality dei stessi volti e in un’intervista al Settimanale Nuovo ha lanciato in particolar modo una frecciata