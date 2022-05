Eintracht vince Europa League | Rangers k o in finale

(Di giovedì 19 maggio 2022) L'Francofortel'battendo inGlasgow per 6 - 5 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si chiudono sull'1 - 1. Scozzesi in vantaggio con Aribo, che ...

SIVIGLIA - L'Francoforte batte i Rangers el'edizione 2021/2022 dell'Europa League. La formazione tedesca di Oliver Glasner supera gli scozzesi solo ai calci di rigore. Dopo 120' la partita termina ...Per gli scozzesi va Roofe che segna ma è tutto inutile: Borré segna l'ultimo rigore per l'chel'edizione 2021/2022 dell'Europa League . Decisivo dunque l'errore dell'ex Juve dal ...Alla squadra tedesca sono arrivati i complimenti della Juve via Twitter. Decisivo è stato l’errore di Ramsey (entrato al 118'), unico a fallire il suo tiro dal dischetto, dopo che nei 120 minuti il ri ...Per i Rangers errore decisivo dal dischetto di Aaron Ramsey, entrato proprio nel finale per essere tra i cinque rigoristi. Errore che pesa sul finale visto che poi ancora Borrè si incarica di tirare e ...