Eintracht vince Europa League | Rangers k o in finale

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Francofortel’battendo inGlasgow per 6-5 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si chiudono sull’1-1. Scozzesi in vantaggio con Aribo, che al 57? sfrutta un errore della difesa tedesca e non sbaglia davanti al portiere Trapp. L’pareggia al 68? con Borré, che da distanza ravvicinata trova la zampatante su cross da sinistra. I supplementari non cambiano il risultato, si va ai rigori. Segnano tutti tranne Ramsey: il centrocampista gallese, arrivato a Glasgow a gennaio dalla Juventus, calcia un penalty orrendo. Palla centrale e debole, Trapp respinge. Borré completa la serata memorabile realizzando l’ultimo rigore: trionfa l’. L'articolo ...

