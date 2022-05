Eintracht, Trapp: "Questo trofeo meglio del sesso?" (Di giovedì 19 maggio 2022) Il paragone del portiere dell'Eintracht rende l'idea di cosa voglia dire aver vinto l'Europa League. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 19 maggio 2022) Il paragone del portiere dell'rende l'idea di cosa voglia dire aver vinto l'Europa League.

VincePastore : C'è un aspetto magico se non esoterico nel rigore sbagliato da Aaron #Ramsey, di proprietà della Juve, in una final… - infoitsport : TMW - Eintracht, giocatori entrano in conferenza stampa e svuotano la birra su Trapp e Glasner - infoitsport : Eintracht, Trapp: «Il momento migliore della mia carriera, non ho parole» - Fantacalcio : Eintracht, Trapp: 'Rigori studiati, ma ci ho messo anche istinto' - infoitsport : Eintracht-Rangers, le pagelle: Trapp il migliore in campo. Ramsey regala la Coppa -