Eintracht Francoforte campione in Europa League: Rangers ko ai rigori (Di giovedì 19 maggio 2022) La spietata lotteria dei calci di rigore ha deciso l’ultimo atto dell’Europa League 2021/22, la seconda competizione europea per club dedicata alla squadre del Vecchio Continente. Dopo aver battagliato in campo per ben centoventi minuti, è l’Eintracht Francoforte ad emergere campione sui Rangers Glasgow: fatale per gli scozzesi l’errore dal dischetto di Aaron Ramsey, il centrocampista inglese arrivato in prestito dalla Juventus ed entrato proprio per battere uno dei tiri piazzati. Ironia, cinica, della sorte. Da un lato la disperazione di mezzo stadio, dall’altra l’esplosione di gioia dopo la segnatura del rigore decisivo: è la seconda coppa della storia di questo torneo per il club teutonico. Gli anglosassoni, invece, perdono la seconda finale consecutiva della loro vita e restano con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) La spietata lotteria dei calci di rigore ha deciso l’ultimo atto dell’2021/22, la seconda competizione europea per club dedicata alla squadre del Vecchio Continente. Dopo aver battagliato in campo per ben centoventi minuti, è l’ad emergeresuiGlasgow: fatale per gli scozzesi l’errore dal dischetto di Aaron Ramsey, il centrocampista inglese arrivato in prestito dalla Juventus ed entrato proprio per battere uno dei tiri piazzati. Ironia, cinica, della sorte. Da un lato la disperazione di mezzo stadio, dall’altra l’esplosione di gioia dopo la segnatura del rigore decisivo: è la seconda coppa della storia di questo torneo per il club teutonico. Gli anglosassoni, invece, perdono la seconda finale consecutiva della loro vita e restano con ...

Advertising

gippu1 : Per la prima volta nella storia, nel 2022-23 la Germania avrà cinque squadre in Champions League: Bayern Monaco,… - Gazzetta_it : L'Europa League è dell'Eintracht: Rangers ko ai rigori, decisivo l'errore di Ramsey #UEL - Croxxxbee : RT @SkySport: Europa League, Eintracht in festa per la vittoria sui Rangers. FOTO #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport #EintrachtRangers #E… - CalcioPillole : L'#Eintracht Francoforte ha vinto l'#EuropaLeague nella finale di Siviglia, battendo i #Rangers ai calci di rigore:… - SebVettel_IT : Congratulazioni all'Eintracht Francoforte, squadra preferita del nostro Seb, che ieri sera ha vinto l'Europa League… -