Ecco la lista di chi è nel mirino di Killnet e della Russia. C'è anche panorama.it (Di giovedì 19 maggio 2022) La minaccia è reale. Due giorni fa il sito della Polizia di Stato ma quello che sta organizzando Killnet il gruppo di cyber criminali russi legati a Mosca e che sono scesi al fianco di Putin, è un attacco massiccio e senza quartiere all'Italia. Lo dimostra la lista fatta e pubblicata proprio oggi da Killnet su uno dei loro account di riferimento su Telegram. Un lungo elenco di siti di informazione e siti istituzionali. Ci siamo anche noi, c'è anche panorama.it LA lista (Telegram) Come vedete basta scorrerla. Si parte con siti istituzionali di politica e giustizia: Csm, Corte dei Conti, la Corte di Cassazione; poi Ecco l'elenco di siti di informazione ad ampio raggio: Ci sono quotidiani nazionali (Repubblica, La ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) La minaccia è reale. Due giorni fa il sitoPolizia di Stato ma quello che sta organizzandoil gruppo di cyber criminali russi legati a Mosca e che sono scesi al fianco di Putin, è un attacco massiccio e senza quartiere all'Italia. Lo dimostra lafatta e pubblicata proprio oggi dasu uno dei loro account di riferimento su Telegram. Un lungo elenco di siti di informazione e siti istituzionali. Ci siamonoi, c'è.it LA(Telegram) Come vedete basta scorrerla. Si parte con siti istituzionali di politica e giustizia: Csm, Corte dei Conti, la Corte di Cassazione; poil'elenco di siti di informazione ad ampio raggio: Ci sono quotidiani nazionali (Repubblica, La ...

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, Italia tra i pochi Paesi a non dare informazioni sulle armi inviate. Usa, Spagna,Uk hanno maggio… - StatusSymbol2 : RT @LucaMarelli72: Ecco la lista di arbitri e #VAR per il Mondiale. Per l'Italia #Orsato e, al VAR, #Irrati e #Valeri. La grande novità è… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Drusilla Foer, La Rappresentante di Lista e Manuel Agnelli a Fermo: ecco il bel programma di Villa in Vita. Torna Shakespea… - meiluthor : @silasjcabreran ecco qua aspetto la lista, AMO VIKI - francescade54 : RT @petergomezblog: Guerra in Ucraina, Italia tra i pochi Paesi a non dare informazioni sulle armi inviate. Usa, Spagna,Uk hanno maggiore t… -