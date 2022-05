È tutto pronto per il grande ritorno di Trump (Di giovedì 19 maggio 2022) L’influenza dell’ex Presidente Donald Trump sul partito repubblicano è ancora forte e molto solida. Lo dimostra la vittoria del candidato alle primarie repubblicane della Pennysylvania appoggiato proprio dall’ex presidente, Doug Mastriano, inviso a buona parte dell’establishment del partito, che avrebbe preferito un candidato più moderato da schierare contro il procuratore generale uscente, Josh Shapiro. Il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 19 maggio 2022) L’influenza dell’ex Presidente Donaldsul partito repubblicano è ancora forte e molto solida. Lo dimostra la vittoria del candidato alle primarie repubblicane della Pennysylvania appoggiato proprio dall’ex presidente, Doug Mastriano, inviso a buona parte dell’establishment del partito, che avrebbe preferito un candidato più moderato da schierare contro il procuratore generale uscente, Josh Shapiro. Il InsideOver.

