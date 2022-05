È morto Vangelis | sue le indimenticabili musiche di Momenti di gloria | Blade Runner e la Barilla

(Di giovedì 19 maggio 2022) Èil celebre musicista greco, premio Oscar perdi, ed autore di Hymne, indimenticabile musica dellae di storiche colonne sonore come, Missing, 1492: La conquista del paradiso Il grandissimo musicista, pioniere dei sintetizzatori e vincitore dell’Oscar per la colonna sonora didi, oltre che compositore die di Hymne (la storica musica della), èmartedì all’età di 79 anni, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa di Atene. Ad annunciarlo è stato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis via Twitter, che scrive: «...

E' morto Vangelis Papathanassiou, semplicemente conosciuto come Vangelis. Il compositore greco, autore delle musiche di Blade Runner e Chariots of Fire (Momenti di gloria) per cui aveva conquistato l'Oscar. Musicista di talento, aveva firmato grandi successi per il cinema, tra cui le colonne sonore di 'Blade runner' e 'Missing'. Era nato 79 anni fa, in un piccolo centro della Tessaglia. Il pioniere del suono elettronico, degli Oscar, dei Mythody e dei grandi successi.