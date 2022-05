E’ morto Vangelis | genio musicale del cinema | da «Blade Runner» a «Momenti di gloria»

(Di giovedì 19 maggio 2022) E’Papathanassiou , semplicemente conosciuto come. Il compositore greco, autore di «» e «Chariots of Fire» (di) èall’età di 79 anni....

repubblica : Lutto nel mondo della musica: e' morto Vangelis, Oscar per la colonna sonora di 'Momenti di gloria' e autore di que… - ilpost : È morto il compositore e musicista Vangelis, aveva 79 anni - Agenzia_Ansa : È morto Vangelis, il compositore greco di 'Blade Runner'. Ad annunciarlo il primo ministro greco Kyriakos Mitsotaki… - MartaFarasha : Nooo è morto Vangelis - gionibigud : RT @anna_annie12: È morto il compositore e musicista Vangelis, aveva 79 anni -

