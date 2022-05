Droga nel mangime per cani e 26mila euro nel detersivo: arrestate tre persone (Di giovedì 19 maggio 2022) A Magenta (Milano), la Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini italiani, uno di 24 e due di 19 anni, per detenzione e spaccio di Droga . Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) A Magenta (Milano), la Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini italiani, uno di 24 e due di 19 anni, per detenzione e spaccio di. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato ...

Advertising

ILGREXO : @MediasetTgcom24 “Evacuazione” è quando da un territorio ti ritiri e ritorni nel tuo territorio di partenza al sicu… - Ele58423935 : comunque la mancanza di droga pollesca diventa evidente nel momento in cui in tl si diffonde la psicosi piu totale… - ilgiornale : Ci sono intercettazioni relative a un caso di droga che potrebbero essere eloquenti sul destino di Sonia Marra, sco… - leggoit : Droga nel mangime per cani e 26mila euro nel detersivo: arrestate tre persone - folkweII : @CYNM00N_ era bello pure nel 2015 per te non è colpa della droga -