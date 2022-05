Advertising

infoitinterno : Dramma a Rovigo, il pattinatore iridato Passarotto muore schiantandosi contro centralina Enel -

Gazzetta del Sud

Dagli accertamenti della polizia stradale, sembra che il giovane abbia perso il controllo del mezzo nella frazione di Buso, vicino a, schiantandosi contro una centralina dell'Enel, che, ......non facile quella di papà Andi in un'Albania che proprio negli anni '90 era segnata dal... Un crescendo tra Delta, Campodarsego e soprattutto Rimini , con ben 21 reti in 33 incontri nella ... Dramma a Rovigo, il pattinatore iridato Passarotto muore schiantandosi contro centralina Enel Era stato campione mondiale di pattinaggio in linea, Riccardo Passarotto , 26 anni, di Rovigo, morto nella notte a seguito di un grave incidente. Mercoledì ...L’assessore Silvia Boscaro e il presidente Auser Paolo Greggio, prima della lezione, hanno portato i loro saluti e, augurando buon lavoro, hanno inoltre espresso tutta la vicinanza della comunità ...