Draghi: «Pace possibile perché Kiev si è difesa. Sì a nuove sanzioni e all’allargamento della Nato» (Di giovedì 19 maggio 2022) “Dobbiamo raggiungere il prima possibile il cessate il fuoco. E far ripartire i negoziati, ho condiviso questo con il presidente Biden”. Così il premier Mario Draghi, nel corso della informativa al SeNato sugli sviluppi del conflitto. Tra i punti trattati nell’intervento il report del viaggio negli Usa. “Ho riscontrato apprezzamento per solidità della posizione italiana. Che ci permette di essere in prima linea, senza ambiguità, con la ricerca per la Pace”. Draghi: il dialogo è possibile perché Kiev si è difesa “Se oggi possiamo parlare di tentativi di dialogo è perché l’Ucraina è riuscita in questi mesi a difendersi”, ha aggiunto il capo del governo. Che ha ricordato all’aula di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) “Dobbiamo raggiungere il primail cessate il fuoco. E far ripartire i negoziati, ho condiviso questo con il presidente Biden”. Così il premier Mario, nel corsoinformativa al Sesugli sviluppi del conflitto. Tra i punti trattati nell’intervento il report del viaggio negli Usa. “Ho riscontrato apprezzamento per soliditàposizione italiana. Che ci permette di essere in prima linea, senza ambiguità, con la ricerca per la”.: il dialogo èsi è“Se oggi possiamo parlare di tentativi di dialogo èl’Ucraina è riuscita in questi mesi a difendersi”, ha aggiunto il capo del governo. Che ha ricordato all’aula di ...

