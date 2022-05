Draghi in Senato: «Lavorare al cessate il fuoco, ma sarà Kiev a decidere quale pace accettare» – La diretta (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si presenta in Senato per parlare della guerra in Ucraina e dell’invio di armi da parte dell’Italia. E’ una informativa senza voto finale, anche se dopo l’intervento di Draghi è già previsto un breve dibattito. Poco prima che iniziasse a parlare il presidente del Consiglio è stata sconvocata la commissione Esteri, casus belli di ieri nella maggioranza, rinviata al 24 maggio. Il premier ha detto subito che si tratta di una informativa a tutto campo, dalla situazione militare a quella umanitaria, alimentare ed energetica: «La guerra è giusta al suo 85esimo giorno, la speranza da parte dell’Esercito russo si è scontrata con la convinta resistenza da parte dell’Ucraina. L’avanzata russa procede molto più lentamente del previsto, le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv e l’Ucraina ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mariosi presenta inper parlare della guerra in Ucraina e dell’invio di armi da parte dell’Italia. E’ una informativa senza voto finale, anche se dopo l’intervento diè già previsto un breve dibattito. Poco prima che iniziasse a parlare il presidente del Consiglio è stata sconvocata la commissione Esteri, casus belli di ieri nella maggioranza, rinviata al 24 maggio. Il premier ha detto subito che si tratta di una informativa a tutto campo, dalla situazione militare a quella umanitaria, alimentare ed energetica: «La guerra è giusta al suo 85esimo giorno, la speranza da parte dell’Esercito russo si è scontrata con la convinta resistenza da parte dell’Ucraina. L’avanzata russa procede molto più lentamente del previsto, le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv e l’Ucraina ...

