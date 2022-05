Draghi convoca un Cdm d’urgenza per le 18: ha delle comunicazioni da fare. Allertati tutti i ministri, è crisi di governo? (Di giovedì 19 maggio 2022) Poco fa è giunta notizia da Palazzo Chigi che il presidente del Consiglio ha disposto che tutti i ministri venissero avvisati, annunciando la convocazione di un Cdm dunque ‘straordinario’ per le 18. Draghi convoca un ‘Cdm straordinario’ per delle comunicazione da fare ai suoi ministri: sorpresa ed inquietudine La notizia ha inevitabilmente suscitato enorme ‘curiosità’ e, vista la situazione geo-politica attuale, anche ‘messo sulle spine’ un po’ tutti. Dal canto suo l’ordine del giorno dice soltanto ‘comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi’. Staremo a vedere, sperando che non si tratti di nulla di grave… Cdm straordinario convocato da Draghi: non sia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) Poco fa è giunta notizia da Palazzo Chigi che il presidente del Consiglio ha disposto chevenissero avvisati, annunciando lazione di un Cdm dunque ‘straordinario’ per le 18.un ‘Cdm straordinario’ percomunicazione daai suoi: sorpresa ed inquietudine La notizia ha inevitabilmente suscitato enorme ‘curiosità’ e, vista la situazione geo-politica attuale, anche ‘messo sulle spine’ un po’. Dal canto suo l’ordine del giorno dice soltanto ‘del presidente del Consiglio, Mario’. Staremo a vedere, sperando che non si tratti di nulla di grave… Cdm straordinarioto da: non sia ...

