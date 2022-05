Draghi al Senato: "Avanzata russa più lenta, Italia lavora a tregua e negoziati". La Russia si dice pronta a nuovi colloqui. Secondo contatto tra Mosca e Washington: telefonata fra i capi di stato maggiore (Di giovedì 19 maggio 2022) Bombe sul Donbass. Si arrende anche il vicecomandante di Azov. Zelensky: "I russi usano armi laser? Stanno esaurendo i missili". Gb: "Mosca rimuove i comandanti per l'esisto negativo dell'operazione". Turchia: "No a Svezia e Finlandia nella Nato, danno armi ai terroristi curdi". Stoltenberg: "Dobbiamo prepararci a una lunga guerra" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 maggio 2022) Bombe sul Donbass. Si arrende anche il vicecomandante di Azov. Zelensky: "I russi usano armi laser? Stanno esaurendo i missili". Gb: "rimuove i comandanti per l'esisto negativo dell'operazione". Turchia: "No a Svezia e Finlandia nella Nato, danno armi ai terroristi curdi". Stoltenberg: "Dobbiamo prepararci a una lunga guerra"

Advertising

matteosalvinimi : Pace e lavoro, intervengo in diretta dal Senato dopo l'informativa del presidente Draghi. - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina - Agenzia_Ansa : UCRAINA 'Il costo dell'invasione russa in termini di vite umane è terribile. L'Italia ha offerto sostegno per indag… - WakanTanka500 : RT @laperlaneranera: CRUCIOLI SBOTTA CONTRO DRAGHI IN SENATO; 'LASCI QUEL POSTO A CHI DIFENDE GLI INTERESSI ITALIANI' Siete stati VOI a chi… - rosydandrea1 : RT @mittdolcino: Bang! E' STATO SOLO IL M5S A VOTARE CONTRO LA FIDUCIA A DRAGHI IERI FdI che diavolo fa? Ma cosa sta facendo @GiorgiaMeloni… -