Don Matteo, Flavio Insinna torna ma Milena Miconi non ci sta: parole infuocate della moglie del Capitano Ancelschi (Di giovedì 19 maggio 2022) L’inizio della tredicesima stagione di Don Matteo ha fatto arrabbiare Milena Miconi, interprete di Laura Respighi (moglie del Capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna) nelle stagioni quarta e quinta. È infatti stata annunciata la fine del personaggio off screen in un modo che ha decisamente scontentato l’attrice (e anche moltissimi fan). Ma cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE :– Don Matteo, quando entra Raoul Bova e va via Terence Hill? Anticipazioni sulle nuove puntate Milena Miconi sbotta sui social per la fine del suo personaggio, Laura Respighi, in Don Matteo 13, lamentandosi non poco per le scelte di sceneggiatura della fiction di Rai Uno. Photo ... Leggi su funweek (Di giovedì 19 maggio 2022) L’iniziotredicesima stagione di Donha fatto arrabbiare, interprete di Laura Respighi (delAnceschi, interpretato da) nelle stagioni quarta e quinta. È infatti stata annunciata la fine del personaggio off screen in un modo che ha decisamente scontentato l’attrice (e anche moltissimi fan). Ma cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE :– Don, quando entra Raoul Bova e va via Terence Hill? Anticipazioni sulle nuove puntatesbotta sui social per la fine del suo personaggio, Laura Respighi, in Don13, lamentandosi non poco per le scelte di sceneggiaturafiction di Rai Uno. Photo ...

Advertising

GiusCandela : Sorpresa Bova, parte bene #GiustiziaPerTutti con 3.736.000 telespettatori e il 20,7% di share. Questa settimana in… - ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - ciccia61 : RT @GiusCandela: Sorpresa Bova, parte bene #GiustiziaPerTutti con 3.736.000 telespettatori e il 20,7% di share. Questa settimana in onda pe… - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: @carlo234556 Meglio che rimangano pensieri, staranno aspettando il calo fisiologico mercoledì prossimo per urlare al croll… - CinguettaTV : @carlo234556 Meglio che rimangano pensieri, staranno aspettando il calo fisiologico mercoledì prossimo per urlare a… -