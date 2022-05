Don Matteo 13, anticipazioni penultima puntata martedì 24 maggio 2022: trama episodi, quando finisce la serie tv (Di giovedì 19 maggio 2022) Andrà in onda eccezionalmente di martedì anche la prossima settimana Don Matteo 13, la serie tv di successo di Rai 1 che da tempo sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo il passaggio di testimone di Terence Hill a Raoul Bova, che ora interpreta Massimo, il pubblico non vede l’ora di scoprire come terminerà questa stagione. Tra risate con il maresciallo Cecchini e colpi di scena. View this post on Instagram A post shared by Rai1 (@rai1official) Il coraggio di credere: trama del prossimo episodio di Don Matteo 13 L’episodio della nona e penultima puntata di Don Matteo si intitola ‘Il coraggio di credere‘. L’attenzione sarà in buona parte incentrata sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Andrà in onda eccezionalmente dianche la prossima settimana Don13, latv di successo di Rai 1 che da tempo sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo il passaggio di testimone di Terence Hill a Raoul Bova, che ora interpreta Massimo, il pubblico non vede l’ora di scoprire come terminerà questa stagione. Tra risate con il maresciallo Cecchini e colpi di scena. View this post on Instagram A post shared by Rai1 (@rai1official) Il coraggio di credere:del prossimoo di Don13 L’o della nona edi Donsi intitola ‘Il coraggio di credere‘. L’attenzione sarà in buona parte incentrata sulla ...

