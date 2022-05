Don Matteo 13: anticipazioni nona puntata di martedì 24 maggio 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Bova e Hill puntata dopo puntata, scopriamo cosa accade nella tredicesima stagione di Don Matteo. Il nuovo ciclo è segnato dall’avvicendamento tra Terence Hill, presente nelle prime puntate, e Raoul Bova, nuovo protagonista nei panni della new entry Don Massimo. Di seguito le anticipazioni. anticipazioni Don Matteo 13 nona puntata di martedì 24 maggio 2022 Il Coraggio di Credere 13×09: Un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: “Posso essere una buona madre?”. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Bova e Hilldopo, scopriamo cosa accade nella tredicesima stagione di Don. Il nuovo ciclo è segnato dall’avvicendamento tra Terence Hill, presente nelle prime puntate, e Raoul Bova, nuovo protagonista nei panni della new entry Don Massimo. Di seguito leDon13di24Il Coraggio di Credere 13×09: Un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: “Posso essere una buona madre?”. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, ...

