Domeniche Bestiali – Spogliatoio dell'arbitro? "C'era un'atmosfera maleodorante". E scatta la multa per il club di Terza Categoria (Di giovedì 19 maggio 2022) Gite. Già: accade spesso che le partite delle Domeniche Bestiali diventino dei veri e propri viaggi fuori porta dai risvolti spesso imprevedibili. Viaggi di piacere, in alcuni casi, con tanto di omaggi da portare in dono. E si sa, nella provincia italica si abbonda in questi frangenti. O viaggi più profondi, mistici… ultraterreni. Gite nella gestualità e nei suoi risvolti che talvolta possono risultare offensivi e sbagliati: un'eterna diatriba questa o corse a perdifiato verso i propri obbiettivi. O per scappare. (S)CORTESIE PER GLI OSPITI Eccellenza Toscana: di fronte Tau e Figline per una gara del triangolare per la promozione in D (l'altra squadra è il Livorno). Gli ospiti passano in vantaggio, poi arriva il pareggio del Tau Altopascio che a dieci minuti dalla fine passa anche in vantaggio. Di lì l'imponderabile: il Figline prende tre gol di fila ...

