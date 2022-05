Domenica a Catania la Veleggiata per la legalità

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il Circolo Nautico Nic di, su delega della Federazione italiana Vela, organizza per22 maggio laper laper laper ricordare la strage di Capaci Il circolo etneo ha aderito per il decimo anno consecutivo, all’ iniziativa “La Regata della”, promossa dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con i Circoli Riuniti di Palermo ed associazioni, per non dimenticare la strage di Capaci, l’ eccidio in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, il 23 maggio 1992, a causa di un agguato di mafia. La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Golfo di. Skipper meeting previsto per le ore 10.30, start alla ...