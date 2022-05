Dl Aiuti, da pensionati a stagionali: bonus 200 euro per mezza Italia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – pensionati, co.co.co, lavoratori dello spettacolo, venditori a domicilio, colf, stagionali, intermittenti, disoccupati agricoli, percettori di Naspi, Rdc, di trattamenti previdenziali e beneficiari di indennità covid, dipendenti e autonomi: il bonus di luglio abbraccia una maxi-platea di 31,5 milioni di cittadini, oltre mezza Italia (59,5 milioni di abitanti nel 2020). COSTI E COPERTURE. L’indennità una tantum costerà allo Stato 6,3 miliardi di euro, da finanziare con il rialzo della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche dal 10% al 25%. PLATEA E ‘PALETTI’. Il bonus è destinato ai pensionati, ai percettori di assegni previdenziali, lavoratori dello spettacolo, co.co.co., stagionali, intermittenti con un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) –, co.co.co, lavoratori dello spettacolo, venditori a domicilio, colf,, intermittenti, disoccupati agricoli, percettori di Naspi, Rdc, di trattamenti previdenziali e beneficiari di indennità covid, dipendenti e autonomi: ildi luglio abbraccia una maxi-platea di 31,5 milioni di cittadini, oltre(59,5 milioni di abitanti nel 2020). COSTI E COPERTURE. L’indennità una tantum costerà allo Stato 6,3 miliardi di, da finanziare con il rialzo della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche dal 10% al 25%. PLATEA E ‘PALETTI’. Ilè destinato ai, ai percettori di assegni previdenziali, lavoratori dello spettacolo, co.co.co.,, intermittenti con un ...

Advertising

fisco24_info : Dl Aiuti, da pensionati a stagionali: bonus 200 euro per mezza Italia: (Adnkronos) - Pensionati,… - fnpabruzzomolis : RT @FnpCisl: Dalla Newsletter FNP ?? #DecretoAiuti, le misure per #pensionati e famiglie ?Bonus di 200 € a lavoratori e pensionati con reddi… - FNPCISLSicilia : RT @FnpCisl: Dalla Newsletter FNP ?? #DecretoAiuti, le misure per #pensionati e famiglie ?Bonus di 200 € a lavoratori e pensionati con reddi… - CislNazionale : RT @FnpCisl: Dalla Newsletter FNP ?? #DecretoAiuti, le misure per #pensionati e famiglie ?Bonus di 200 € a lavoratori e pensionati con reddi… - RicottaRosolino : RT @FnpCisl: Dalla Newsletter FNP ?? #DecretoAiuti, le misure per #pensionati e famiglie ?Bonus di 200 € a lavoratori e pensionati con reddi… -