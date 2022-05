Diretta Biden ha detto no a Zelensky | teme che Niente lanciarazzi Mlrs a Kiev | che cosa significa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Giorno di guerra in Ucraina numero 85: è ancora stallo sostanziale in Donbass, dove l'avanzata russa è lenta e non mancano i contrattacchi dell'esercito di. Dal punto di vista diplomatico, si segnala la pesante rappresaglia di Mosca che caccia come persone non gradite diplomatici dei "paesi ostili", tra cui 24 funzionari italiani. Continuano le trattative per evacuare completamente il bunker delle acciaierie Azovstal, a Mariupol, dove restano asserragliate alcune decine di combattenti del Battaglione Azov, tra cui il comandante Denis Prokopenko. Ore 07.25: "Bombardamenti ucraini nella regione russa di Kursk, un morto" Almeno una persona ha perso la vita a seguito di un attacco provedall'Ucraina al villaggio di Tetkino, nella regione russa di Kursk. Lo ha dichiarato questa mattina il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoit, sul ...