Di4ri 2 si farà? Tutto quel che c’è da sapere

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 19 maggio 2022) La seconda stagione di ‘’ alla fine si. Andiamo quindi a vedere trama, data di uscita e anticipazioni sulla serie pre-adolescenziale. Manca sempre meno a ‘2’ la serie dedicata ad un pubblico pre-adolescenziale. Scopriamo quindi la trama dei nuovi episodi, la data di uscita e le anticipazioni sulla serie in onda in esclusiva su Netflix. I protagonisti della serie sulla piattaforma streaming (via Screenshot)Ha da poco debuttato su Netflix ‘‘ con ben quindici episodi che raccontano, attraverso prospettive diverse, tutti i problemi legati alla preadolescenza. Il gruppo di protagonisti quindi va incontro a paure, primi amori, amicizie e genitori assenti. A produrre la serie ci ha pensato Stand By Me, con la fiction italiana che ha come target un un pubblico di più piccoli ma anche ai ...