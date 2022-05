Di Maria, alla Juventus, è fatta: ecco i dettagli dell’accordo, cifre pazzesche (Di giovedì 19 maggio 2022) Proseguono nel migliore dei modi le trattative per Di Maria; l’esterno sembra aver trovati l’accordo economico con la Juventus. La Juventus è a novanta minuti dal chiudere una stagione completamente diversa dalle aspettative; i bianconeri, infatti, non sono mai stati in corsa per lo scudetto, hanno perso due finali e sono usciti dalla Champions agli ottavi. Bisogna ripartire e serve farlo nel miglior modo possibile perché Allegri vuole tornare a dominare il calcio italiano; missione possibile a patto che la società operi, in maniera piuttosto importante, sul mercato. Tra i giocatori messi nel mirino troviamo Di Maria e, nelle ultime ore, sembra stia stato raggiunto l’accordo per il contratto dell’argentino. LaPresseL’addio, a parametro zero, di Dybala obbliga la società ad intervenire sul mercato in ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022) Proseguono nel migliore dei modi le trattative per Di; l’esterno sembra aver trovati l’accordo economico con la. Laè a novanta minuti dal chiudere una stagione completamente diversa dalle aspettative; i bianconeri, infatti, non sono mai stati in corsa per lo scudetto, hanno perso due finali e sono usciti dChampions agli ottavi. Bisogna ripartire e serve farlo nel miglior modo possibile perché Allegri vuole tornare a dominare il calcio italiano; missione possibile a patto che la società operi, in maniera piuttosto importante, sul mercato. Tra i giocatori messi nel mirino troviamo Die, nelle ultime ore, sembra stia stato raggiunto l’accordo per il contratto dell’argentino. LaPresseL’addio, a parametro zero, di Dybala obbliga la società ad intervenire sul mercato in ...

