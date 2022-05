Dal taglio delle accise sui carburanti alle novità sul Superbonus 110%, ecco cosa prevede il decreto anti rincari (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal taglio alle accise sui carburanti fino all’8 luglio all’aumento della platea dei beneficiari dei bonus sociali Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalsuifino all’8 luglio all’aumento della platea dei beneficiari dei bonus sociali

Advertising

TecnicaScuola : Organico docenti: il taglio dal 2026 tiene conto dei flussi migratori? -- - taglio : RT @aborgnino: Oggi alle 14:00 su @Radio3tweet racconto per WikiRadio l'incredibile storia della radio pirata 'The Voice of Peace' che ha… - crawlingbacktus : Vado a dormire , prossimamente devo prendere appuntamento dal parrucchiere per un nuovo taglio ma anche dal tatuato… - ErmannoKilgore : @lageloni Questo governo di regge sugli stipendi dei 950 parlamentari ed è terrorizzato dal taglio dei 345 . - tombino91912911 : @VerdirameAndrea Le Quinte Colonne lavorano alacremente per implementare il piano di rinascita democratica della P2… -