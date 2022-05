Dagli Usa alla Germania, ecco come si è ripresentato il video di Tiziana Cantone (Di giovedì 19 maggio 2022) Non sono state coinvolte le due più grandi e più note piattaforme di siti hard, ma il video di Tiziana Cantone – ricomparso in rete con una orrenda didascalia in inglese – è comunque ancora presente (anche se per poco, a quanto pare) su un sito abbastanza noto tra gli utenti di questa tipologia di contenuto. Sarebbe stato caricato da una donna in Germania, mentre il sito ha la sua base negli Stati Uniti. Insomma, la vicenda della ricomparsa di quelle immagini che hanno causato dolore alla famiglia di Tiziana Cantone (la ragazza napoletana si è tolta la vita – stando a quanto stabilito nel corso di una prima indagine, tuttavia nel 2020 il fascicolo sulla sua morte è stato riaperto) sembra essere un affare internazionale. LEGGI ANCHE > Hanno aggirato i filtri per la ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 maggio 2022) Non sono state coinvolte le due più grandi e più note piattaforme di siti hard, ma ildi– ricomparso in rete con una orrenda didascalia in inglese – è comunque ancora presente (anche se per poco, a quanto pare) su un sito abbastanza noto tra gli utenti di questa tipologia di contenuto. Sarebbe stato caricato da una donna in, mentre il sito ha la sua base negli Stati Uniti. Insomma, la vicenda della ricomparsa di quelle immagini che hanno causato dolorefamiglia di(la ragazza napoletana si è tolta la vita – stando a quanto stabilito nel corso di una prima indagine, tuttavia nel 2020 il fascicolo sulla sua morte è stato riaperto) sembra essere un affare internazionale. LEGGI ANCHE > Hanno aggirato i filtri per la ...

Vafankulu_Euru : RT @fracchio_2: I documenti desecretati dagli USA su ufo e alieni sono sconcertanti. - LuisilRosso1 : @fattoquotidiano In questi momenti tragici per questa Guerra voluta e pianificata dal 2014 dalla NATO e dagli USA v… - Cerrezio_FC : @micheleboldrin @gcenna61 @maurobiani 1. Pensa veramente che l’Italia abbia una politica estera autonoma non dettat… - DanielaMgam : RT @MariaDellaMoni6: Zakharova ha affermato che i programmi di 'guerra biologica' avviati dagli Usa avevano suscitato l'interesse dei 'nazi… - DanielaMgam : RT @MariaDellaMoni6: ha affermato che le autorità di Mosca hanno ricevuto le prove della presenza in Ucraina di laboratori di armi biologic… -