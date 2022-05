Da Barcellona, koulibaly prima scelta del club spagnolo (Di giovedì 19 maggio 2022) Come si legge sul quotidiano Sport, koulibaly sarebbe intenzionato ad un suo trasferimento in Spagna al Barcellona. Kalidou è stato gia contattato dal club Blaugrana che nonostante le difficoltà è fiduciosa nella predisposizione del calciatore alla firma. In questi casi non ci sarerbbe alcun rinnovo con il club Partenopeo che lascerebbe Napoli dopo ben 8 anni. Ricordiamo che, Kalidou koulibaly Classe 1991 vanta in Maglia Azzurra 233 presenze e 12 gol, diventando uno dei difensori piu forti in circolazione nonchè uno dei beniamini dei tifosi Partenopei. Staremo a vedere l'evolversi della trattativa in un calciomercato che si prospetta molto attivo sul fronte Napoli. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Come si legge sul quotidiano Sport,sarebbe intenzionato ad un suo trasferimento in Spagna al. Kalidou è stato gia contattato dalBlaugrana che nonostante le difficoltà è fiduciosa nella predisposizione del calciatore alla firma. In questi casi non ci sarerbbe alcun rinnovo con ilPartenopeo che lascerebbe Napoli dopo ben 8 anni. Ricordiamo che, KalidouClasse 1991 vanta in Maglia Azzurra 233 presenze e 12 gol, diventando uno dei difensori piu forti in circolazione nonchè uno dei beniamini dei tifosi Partenopei. Staremo a vedere l'evolversi della trattativa in un calciomercato che si prospetta molto attivo sul fronte Napoli.

