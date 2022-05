Da Barcellona: Koulibaly obiettivo numero uno, con 30 milioni e Pjanic (o 35 secchi) si può fare (Di giovedì 19 maggio 2022) Sbatti Koulibaly in prima pagina. Lo fa il quotidiano catalano “Sport”. Titolone: “Koulibaly è la priorità per la difesa del Barcellona”. Il giornale scrive che Xavi vuole fortemente il senegalese che ha un contratto col Napoli fino al 2023. Viene definito la ciliegina sulla torta e il suo arrivo dipenderà molto dalle partenze delle prossime settimane, ma la sua opzione è sul tavolo e ci sono buone possibilità di concludere l’affare. Kalidou Koulibaly è il difensore centrale individuato dall’area tecnica del Barça per puntellare la difesa. È un’operazione che potrebbe essere fattibile in termini di prezzo. Koulibaly dà assoluta priorità al suo arrivo al club Blaugrana ed è in attesa di un accordo da raggiungere tra i club. Sport definisce complicata l’operazione perché “il Napoli è un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Sbattiin prima pagina. Lo fa il quotidiano catalano “Sport”. Titolone: “è la priorità per la difesa del”. Il giornale scrive che Xavi vuole fortemente il senegalese che ha un contratto col Napoli fino al 2023. Viene definito la ciliegina sulla torta e il suo arrivo dipenderà molto dalle partenze delle prossime settimane, ma la sua opzione è sul tavolo e ci sono buone possibilità di concludere l’af. Kalidouè il difensore centrale individuato dall’area tecnica del Barça per puntellare la difesa. È un’operazione che potrebbe essere fattibile in termini di prezzo.dà assoluta priorità al suo arrivo al club Blaugrana ed è in attesa di un accordo da raggiungere tra i club. Sport definisce complicata l’operazione perché “il Napoli è un ...

