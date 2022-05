Cultura più inclusiva a Pomezia: al Museo la planimetria tattile del plastico centro storico (Di giovedì 19 maggio 2022) Pomezia – Si è svolta ieri mattina la cerimonia di donazione della planimetria tattile del plastico centro storico cittadino al Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento da parte del Rotary Club Pomezia Lavinium. Un dono alla Città che arricchisce il patrimonio museale e rende ancora più accessibile il Museo, garantendo a ipovedenti e non vedenti la piena fruizione della sezione “Pomezia in cantiere”, che ripercorre le principali fasi di realizzazione della Città: la progettazione (1937), la fondazione (1938) e l’inaugurazione (1939). A inaugurare l’opera realizzata grazie al lavoro della onlus Handy Sistems e alla maestria del falegname Paolo Soldati, il Sindaco Adriano Zuccalà, la vice ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022)– Si è svolta ieri mattina la cerimonia di donazione delladelcittadino alCittà di– Laboratorio del Novecento da parte del Rotary ClubLavinium. Un dono alla Città che arricchisce il patrimonio museale e rende ancora più accessibile il, garantendo a ipovedenti e non vedenti la piena fruizione della sezione “in cantiere”, che ripercorre le principali fasi di realizzazione della Città: la progettazione (1937), la fondazione (1938) e l’inaugurazione (1939). A inaugurare l’opera realizzata grazie al lavoro della onlus Handy Sistems e alla maestria del falegname Paolo Soldati, il Sindaco Adriano Zuccalà, la vice ...

Advertising

ItalianNavy : #Roma #nottedeimusei Hai mai visitato #PalazzoMarina di sera? Il #14maggio potrai vivere questa esperienza! Scopr… - GiancarloGarci6 : RT @vlastablom: L'inghilterra nn vuole più gli studenti usciti dalle università italiane! Fa bene! Le università italiane per raggiungere i… - FLampunio : RT @mgmaglie: Si puo' essere piu' idioti di cosi'? #tempiodiAdriano - LucianoLuca7 : RT @vlastablom: L'inghilterra nn vuole più gli studenti usciti dalle università italiane! Fa bene! Le università italiane per raggiungere i… - NIKLUPUS : Credo che #Conte e il #m5s dovrebbero essere molto piú umili. Avendo ampiamente dimostrato di non saper governare… -

Umberto Eco e le barricate della storia Né vuol dire che l'arte sia la quintessenza dell'esperienza umana e sociale, il suo momento più ... ne propone di nuovi e di diversi, permettendo di osservare la vita, la società, la cultura da un'... Kiefer: la guerra invisibile dell'arte ... poesia, letteratura, scienza, storia dell'arte e della cultura, che aleggia dentro e attorno alla ... Per arrivare al ciclo pittorico di Kiefer si devono attraversare le stanze più sontuose di Palazzo ... Corriere della Sera Né vuol dire che l'arte sia la quintessenza dell'esperienza umana e sociale, il suo momento... ne propone di nuovi e di diversi, permettendo di osservare la vita, la società, lada un'...... poesia, letteratura, scienza, storia dell'arte e della, che aleggia dentro e attorno alla ... Per arrivare al ciclo pittorico di Kiefer si devono attraversare le stanzesontuose di Palazzo ... Non solo liceo classico. Mettiamo più ore di latino anche negli altri licei