Crosetto | «Meloni disturba gli alleati perché ha più voti di loro e ha l’aggravante di essere donna»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 maggio 2022) «Giorgia (, ndr) è l’unica che ha rispettato gli impegni di coalizione per cinque anni… Lei non ha rotto un matrimonio per scappare con Conte e Draghi». A dirlo, in un’intervista a La Repubblica, è Guido, tra i fondatori di Fratelli d’Italia che fa il punto sul vertice del centrodestra.fa paura? «Mi chiedodebba fare paura FdI al 22 o 23 per cento mentre stesso sentimento non suscitava Salvini quando era al 34 o Berlusconi quando toccò il 40», risponde, che osserva: «gliha piùdi. E in una politica maschilista hadi».: ...