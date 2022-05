Cristina Prenestina | «La mia fiaba contro le barriere di genere»

(Di giovedì 19 maggio 2022) La Drag Queen e attivista Lgbtqia+ che ha portato in Italia Drag Queen Story Hour, progetto nato a San Francisco per educare i bambini a diversità e inclusione, è fra le protagoniste di uno dei talk di WeWorld Festival

Advertising

cra6maschilista : RT @WeWorldOnlus: Pront? ad abbattere le barriere di genere al #WeWorldFestival dal 20 al 22 maggio con noi? @corinnadecesare, Cristina Pre… - stez72 : RT @WeWorldOnlus: Pront? ad abbattere le barriere di genere al #WeWorldFestival dal 20 al 22 maggio con noi? @corinnadecesare, Cristina Pre… -

E poi la scrittrice e influencer Fiore Manni, le attrici Debora Villa , Teresa Cinque e Antonella Questa, la drag queen e attivista per i diritti LGBTQIA+e la Direttrice di Radio ...... il 'filosofo femminista' Lorenzo Gasparrini , la giornalista Corinna de Cesare , la scrittrice e giornalista Jennifer Guerra , la drag queen e attivista per i diritti LGBTQIA+, ...La Drag Queen e attivista Lgbtqia+ che ha portato in Italia «Drag Queen Story Hour», progetto nato a San Francisco per educare i bambini a diversità e inclusione, è fra le protagoniste di uno dei talk ...la drag queen e attivista per i diritti LGBTQIA+ Cristina Prenestina, il medico Edoardo Mocini, fondatore di “Medicina inclusiva”, l’influencer e antropologa del corpo Giulia Paganelli (“evastaizitta” ...