Cristiano Ronaldo torna alla Juventus? Il clamoroso intreccio di mercato

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dovrà essere unimportante per la; nel futuro dei bianconeri potrebbe esserci ilritorno di. Una stagione da ricordare, per evitare che possa ripetersi ma allo stesso tempo da cancellare il più in fretta possibile perché una squadra come lanon può essere soddisfatta di un quarto posto e nessun trofeo vinto. Bisogna ripartire e farlo nel migliore dei modi perché il prossimo anno deve essere quello del ritorno al vertice dei bianconeri. Inutile negare come, per raggiungere l’obiettivo, sia necessario unimportante. LaPresseAllegri, in questa stagione, ha avuto diversi problemi e, dopo il match con la Fiorentina, dovrà anche salutare Chiellini e Dybala. Il primo potrebbe avere un futuro in MLS mentre la Joya ...