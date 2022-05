Cristiano Malgioglio offende Chanel e poi le chiede scusa e lei commenta: “Ha detto …” (Di giovedì 19 maggio 2022) Una polemica infinita quella che si è venuta a creare dopo l‘Eurovision Song Contest, quando Cristiano Malgioglio sembra abbia espresso un parere considerato poco carino su Chanel. Quest’ultima è la cantante che ha rappresentato la Spagna all’ultima edizione della manifestazione canora più importante d’Europa che si è tenuta la scorsa settimana in Italia ed esattamente a Torino. Ma cosa ha dichiarato il noto paroliere siciliano? Ebbene, sembra che Cristiano abbia parlato di look terribili e di canzoni tremende, eppure questo non ha creato nessuna polemica. Ciò che non è passato inosservato è stato il commento su Chanel che Cristiano ha definito “una Jennifer Lopez del discount”. Cristiano Malgioglio e il commento su Chanel la ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 19 maggio 2022) Una polemica infinita quella che si è venuta a creare dopo l‘Eurovision Song Contest, quandosembra abbia espresso un parere considerato poco carino su. Quest’ultima è la cantante che ha rappresentato la Spagna all’ultima edizione della manifestazione canora più importante d’Europa che si è tenuta la scorsa settimana in Italia ed esattamente a Torino. Ma cosa ha dichiarato il noto paroliere siciliano? Ebbene, sembra cheabbia parlato di look terribili e di canzoni tremende, eppure questo non ha creato nessuna polemica. Ciò che non è passato inosservato è stato il commento sucheha definito “una Jennifer Lopez del discount”.e il commento sula ...

Advertising

fraversion : hall di un albergo torinese. Cristiano Malgioglio saluta Chiambretti poi gli si avvicina un tizio e gli fa: “Cristi… - FranceGiardi : #dazn180 La coppia SUPERTOP secondo me potrebbe essere fra Cristiano Malgioglio e Gerwyn Price - Four__M : RT @Cinguetterai: Sam Ryder si esibirà al #PlatinumPartyAtThePalace per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Si vocifera che Cri… - Cinguetterai : Sam Ryder si esibirà al #PlatinumPartyAtThePalace per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Si vocifera c… - RadioDueLaghi : Non si placa la polemica che ha visto protagonisti Cristiano Malgioglio e Chanel, la rappresentante spagnola all'Eu… -