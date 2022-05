Crack Imco | tutti assolti gli imputati a Milano Il Tribunale | “Il fatto non sussiste”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022)i dodici, tra cui Piergiorgio Peluso, figlio dell’ex ministra della Giustizia Annamaria Cancellieri, per concorso in bancarotta in relazione al fallimento di, una delle holding della famiglia Ligresti, socia di Fonsai. A deciderlo è stata la II sezione deldi, presieduta da Nicola Clivio, con la formula perché ilnon. La procura aveva chiesto tre condanne dai 5 ai tre anni e mezzo di carcere e 9 assoluzioni. “Dopo 12 anni di graticola, è stata ristabilita la verità, hanno detto alcuni difensori. Il rinvio a giudizio era stato disposto nel febbraio del 2016.era stata dichiarata fallita nel giugno del 2012 insieme alla controllante Sinergia. Le ...