Covid, scende ancora l'incidenza nelle Marche: di nuovo un giorno con meno di mille positivi. Due giorni di fila a zero decessi/ Il trend (Di giovedì 19 maggio 2022) ANCONA - Si conferma e si rafforza, anche nelle Marche , il trend in calo della curva Covid . Anche lo 'zero', per due giorni consecutivi, alla casella dei decessi legati al Covid contribuisce a ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 19 maggio 2022) ANCONA - Si conferma e si rafforza, anche, ilin calo della curva. Anche lo '', per dueconsecutivi, alla casella deilegati alcontribuisce a ...

Advertising

Riccardi_FVG : ??#COVID19 #FVG / Il tasso di positività scende al 7,6%. Oggi non si registrano più persone ricoverate in terapia in… - TgrRaiFVG : Pandemia , in FVG il tasso di positività scende al 7,6%. Non ci sono più persone ricoverate in terapia intensiva, e… - lavandagastryca : Covid: scende ovunque Mia sorella: ???????????? - EugenioBerto70 : Covid: Lombardia, scende tasso positività, undici vittime - AnsaLombardia : Covid: Lombardia, scende tasso positività, undici vittime. I positivi nelle ultime 24 ore sono 4.325 | #ANSA -