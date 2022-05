Covid, Oms: “Nell’ultima settimana Italia prima per numero di morti in Europa. Seconda nel mondo” (Di giovedì 19 maggio 2022) Nell’ultima settimana l’Italia è stata il primo Paese per numero di morti Covid nella Regione europea. Seconda a livello mondiale. Emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, relativo al periodo 9-15 maggio. “Il numero settimanale più alto di morti Covid Nell’ultima settimana” nel mondo “è quello segnalato dagli Stati Uniti (1.849 nuovi decessi; -27%)”. Segue l’Italia con 765 morti settimanali (1,3 ogni 100.000 abitanti), dato comunque in calo del 16% rispetto ai 7 giorni precedenti. Alle spalle della Penisola ci sono la Russia (724 decessi; -21%), il Brasile (689; +1%) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022)l’è stata il primo Paese perdinella Regione europea.a livello mondiale. Emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, relativo al periodo 9-15 maggio. “Ille più alto di” nel“è quello segnalato dagli Stati Uniti (1.849 nuovi decessi; -27%)”. Segue l’con 765li (1,3 ogni 100.000 abitanti), dato comunque in calo del 16% rispetto ai 7 giorni precedenti. Alle spalle della Penisola ci sono la Russia (724 decessi; -21%), il Brasile (689; +1%) ...

