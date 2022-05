Covid, oggi nel Lazio 3.038 nuovi casi positivi e 4 decessi: scende il rapporto a 11,2% (Di giovedì 19 maggio 2022) Covid, Lazio. Anche oggi arriva il bollettino dei casi Covid aggiornato per la Regione Lazio, per continuare a monitorare la situazione ora che il virus e la pandemia sembrano essere largamente sotto controllo. Il bollettino Covid di oggi giovedì 19 maggio Certo, ora il caldo e la buona stagione faranno senz’altro la loro parte, ma una rassegna continua dello stato pandemico è ancora fondamentale per non farci cogliere impreparati. Leggi anche: Esami di maturità con o senza mascherina? Per gli esperti si può togliere è solo un disagio Le parole di D’Amato oggi 19 maggio ”Nel Lazio su 7.051 tamponi molecolari e 19.900 antigenici per un totale di 26.951 test, si registrano oggi 3.038 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022). Anchearriva il bollettino deiaggiornato per la Regione, per continuare a monitorare la situazione ora che il virus e la pandemia sembrano essere largamente sotto controllo. Il bollettinodigiovedì 19 maggio Certo, ora il caldo e la buona stagione faranno senz’altro la loro parte, ma una rassegna continua dello stato pandemico è ancora fondamentale per non farci cogliere impreparati. Leggi anche: Esami di maturità con o senza mascherina? Per gli esperti si può togliere è solo un disagio Le parole di D’Amato19 maggio ”Nelsu 7.051 tamponi molecolari e 19.900 antigenici per un totale di 26.951 test, si registrano3.038 ...

