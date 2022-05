Covid oggi Lombardia | 3 980 contagi e 27 morti A Milano 597 casi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.980 i nuovida coronavirus, 19 maggio, in, a fronte di 36.317 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 10,9%. Nelle ultime 24 ore sono morte 27 persone, per un totale di 40.369 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 37 pazienti, 2 più di ieri; mentre scende di 51 uniti a 863 il numero dei ricoverati nei repartiordinari. Nel territorio metropolitano disono 1.368, di cui 597 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 486 nuovi, Monza e Brianza con 348, Bergamo con 329, Varese con 298, Como con 242, Pavia con 218, Lecco con 149, Mantova con 145, Cremona con 103, Lodi con 79 e Sondrio con 59. L'articolo proviene da Italia Sera.