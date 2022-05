Covid oggi Italia, 30.310 contagi e 108 morti: bollettino 19 maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 30.310 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 108 morti. In terapia intensiva figurano attualmente 308 persone, 7.020 i pazienti ricoverati con sintomi. In calo di altre 59.403 unità il numero complessivo delle persone positive, che ora si attesta a 893.175. Da ieri si registrano 90.017 guariti, che portano il totale a 16.119.286 da inizio pandemia. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 3.038 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 30.310 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 108. In terapia intensiva figurano attualmente 308 persone, 7.020 i pazienti ricoverati con sintomi. In calo di altre 59.403 unità il numero complessivo delle persone positive, che ora si attesta a 893.175. Da ieri si registrano 90.017 guariti, che portano il totale a 16.119.286 da inizio pandemia. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 3.038 i nuovida Coronavirus, 192022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimo ...

