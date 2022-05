Covid, non è finita: i tre scenari da qui al 2027 (Di giovedì 19 maggio 2022) Sembra proprio che dovremo convivere con il Covid ancora per qualche anno, ma quello che succederà dipenderà, per certi versi, da noi: sono tre infatti i possibili scenari da qui al 2027, ovviamente legati e condizionati da diverse incognite , in particolare la vaccinazione dei Paesi più poveri, ma anche i conflitti internazionali e la collaborazione internazionale. Pandemia migliora, ma non è finita A delinearli gli esperti dell’International Science Council – l’organizzazione che riunisce oltre 200 associazioni scientifiche nazionali e internazionali – in un recente documento che fa il punto su “sfide e difficoltà” per sconfiggere il Covid. Saranno vaccinazioni e tasso di immunizzati in tutto il mondo – al momento circa il 60% – a fare da ago della bilancia. Il peggio della pandemia dovrebbe essere ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) Sembra proprio che dovremo convivere con ilancora per qualche anno, ma quello che succederà dipenderà, per certi versi, da noi: sono tre infatti i possibilida qui al, ovviamente legati e condizionati da diverse incognite , in particolare la vaccinazione dei Paesi più poveri, ma anche i conflitti internazionali e la collaborazione internazionale. Pandemia migliora, ma non èA delinearli gli esperti dell’International Science Council – l’organizzazione che riunisce oltre 200 associazioni scientifiche nazionali e internazionali – in un recente documento che fa il punto su “sfide e difficoltà” per sconfiggere il. Saranno vaccinazioni e tasso di immunizzati in tutto il mondo – al momento circa il 60% – a fare da ago della bilancia. Il peggio della pandemia dovrebbe essere ...

Advertising

borghi_claudio : Facciamola semplice: qui è quello che dice il foglio di presentazione del prodotto vaccino covid Moderna di EMA. Le… - DSantanche : Ora no c’è lo spread. Ora no c’è il #covid. Ora no c'è la guerra. Ora nemmeno, ci sono #bollette che aumentano. Per… - stebellentani : Oggi cala ancora l'occupazione delle terapie intensive: ogni 100, solo 3 sono occupate da pazienti positivi al covi… - Z3r0Rules : RT @madforfree: Il sottosegretario all’istruzione Sasso ha chiesto al min. Speranza di togliere mascherine a scuola (ne parla @Open_gol ??… - AleC226 : RT @GuidoDeMartini: ?? Al momento la campagna per offrire una dose booster di vaccino contro il Covid ai soggetti più fragili risulta essere… -